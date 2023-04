Anandi : Hang’art 823 Rte du Moulant, 25 avril 2023, Castels et Bézenac.

La compagnie ANANDI vous propose du yoga à partir du 25 avril à Castels, au Hang’Art. Dernier trimestre

l mardi soir à 18h30 ou jeudi à 10h, hors vacances

scolaires. Séances d’1h15. Inscription au trimestre

120€ + 15€ adhésion annuelle.

Inscriptions avant le 22 avril, minimum 4, maximum 6 partic.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . .

823 Rte du Moulant

Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The company ANANDI offers you yoga from April 25 in Castels, at the Hang’Art. Last term

l Tuesday evening at 6:30 pm or Thursday at 10 am, except during

school holidays. Sessions of 1h15. Registration by the quarter

120? + 15? annual membership.

Registration before April 22, minimum 4, maximum 6 participants

La compañía ANANDI propone yoga a partir del 25 de abril en Castels, en el Hang’Art. Último trimestre

l martes por la tarde a las 18.30 h o los jueves a las 10 h, excepto durante las

vacaciones escolares. Sesiones de 1h15. Inscripción por trimestre

120? + 15? de abono anual.

Inscripción antes del 22 de abril, mínimo 4, máximo 6 participantes

Die ANANDI Company bietet Ihnen ab dem 25. April in Castels im Hang’Art Yoga an. Letztes Trimester

l Dienstagabend um 18:30 Uhr oder Donnerstag um 10:00 Uhr, außerhalb der Ferien

schulferien. Sitzungen von 1 Stunde 15 Minuten. Einschreibung pro Quartal

120? + 15? Jahresmitgliedschaft.

Einschreibungen bis zum 22. April, mindestens 4, höchstens 6 Teilnehmer

Mise à jour le 2023-04-13 par OT du pays de Fénelon