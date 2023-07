Randonnée « Sur le Toit des Landes » Castelner, 14 juillet 2023, Castelner.

Castelner,Landes

Venez faire une grande randonnée en Chalosse Béarn sur 2 départements, 3 ruisseaux, 3 vallées et en contournant un oppidum romain !

Casteloisirs propose 4 circuits de 6, 8, 12 ou 15 km avec collations et ravitaillements. Douche possible à l’arrivée.

Pour vous restaurer, repas paëlla à 12h30..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Castelner 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a great hike in Chalosse Béarn over 2 departments, 3 streams, 3 valleys and around a Roman oppidum!

Casteloisirs offers 4 circuits of 6, 8, 12 or 15 km with snacks and refreshments. Showers available on arrival.

Paëlla lunch at 12:30 p.m.

Venga a disfrutar de un gran paseo por la Chalosse bearnesa, recorriendo 2 departamentos, 3 arroyos, 3 valles y sorteando un oppidum romano

Casteloisirs le propone 4 circuitos de 6, 8, 12 ó 15 km con tentempiés y refrescos. Duchas disponibles a la llegada.

Almuerzo con paella a las 12.30 h.

Kommen Sie mit auf eine große Wanderung in Chalosse Béarn über 2 Departements, 3 Bäche, 3 Täler und um ein römisches Oppidum herum!

Casteloisirs bietet 4 Strecken von 6, 8, 12 oder 15 km mit Snacks und Verpflegungsstellen an. Duschen sind am Ziel möglich.

Zur Stärkung gibt es um 12:30 Uhr ein Paella-Essen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Chalosse Tursan