MARCHÉ AUX TRUFFES Castelnaudary Catégories d’Évènement: Aude

Castelnaudary MARCHÉ AUX TRUFFES Castelnaudary, 25 février 2024, Castelnaudary. Castelnaudary,Aude Le Diamant Noir revient au Pays du Cassoulet, le samedi 25 février 2024..

2024-02-25 09:00:00 fin : 2024-02-25 . . Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



Le Diamant Noir returns to Cassoulet country on Saturday, February 25, 2024. El Diamant Noir regresa al país del Cassoulet el sábado 25 de febrero de 2024. Der Schwarze Diamant kehrt am Samstag, den 25. Februar 2024, in das Land des Cassoulet zurück. Mise à jour le 2023-11-24 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11 Détails Catégories d’Évènement: Aude, Castelnaudary Autres Adresse Ville Castelnaudary Departement Aude Lieu Ville Castelnaudary latitude longitude 43.3185753;1.95308213

Castelnaudary Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnaudary/