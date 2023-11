MARCHÉ DE NOËL Castelnaudary, 15 décembre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Pour les festivités de fin d’année, on a décidé de vous gâter. Plusieurs services s’unissent pour animer la ville et vous faire vivre une expérience de Noël unique avec 3 grands temps forts. Une seule date à retenir : le 15 décembre !

À partir de 17h, sur la place de Verdun, les enfants pourront participer à différents ateliers créatifs et manuels et prendre une photo avec le Père Noël.

Sur le port, vous retrouverez à partir de 17h30 un marché des producteurs, une fresque lumineuse créée par les enfants des accueils de loisirs périscolaire ainsi qu’un concours d’illumination des péniches. L’orchestre de l’école de musique commencera à jouer à 19h.

Pour terminer la journée vous pourrez manger un repas de Noël (aligot, saucisse et tarte aux pommes) à la Halle aux Grains à partir de 20h. DJ Matt Dave animera cette soirée qui comportera aussi une tombola gratuite et un concours de pull de Noël (15€ par personne sur inscription au 04.68.23.49.95).

2023-12-15 17:00:00 fin : 2023-12-15 . .

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



For the end-of-year festivities, we’ve decided to spoil you. Several departments are joining forces to bring the city to life and offer you a unique Christmas experience with 3 major highlights. Just one date to remember: December 15!

From 5 p.m. onwards, in Place de Verdun, children will be able to take part in a variety of arts and crafts workshops and have their photo taken with Santa Claus.

On the harbour, from 5.30pm, you’ll find a producers’ market, a light fresco created by the children of the extra-curricular leisure activities and a competition to illuminate the barges. The music school orchestra will start playing at 7pm.

To round off the day, you can enjoy a Christmas meal (aligot, sausage and apple pie) at the Halle aux Grains from 8pm. DJ Matt Dave will enliven the evening, which will also include a free tombola and a Christmas sweater contest (15? per person, registration required, 04.68.23.49.95)

Para las fiestas de fin de año, hemos decidido mimarle. Varios departamentos unen sus fuerzas para dar vida a la ciudad y ofrecerle una experiencia navideña única con 3 grandes acontecimientos. Sólo tiene que recordar una fecha: ¡el 15 de diciembre!

A partir de las 17:00 h, en la plaza de Verdún, los niños podrán participar en diversos talleres de manualidades y hacerse una foto con Papá Noel.

En el puerto, a partir de las 17.30 h, habrá un mercado agrícola, un fresco luminoso creado por los niños de los centros de acogida extraescolar y un concurso para iluminar las barcazas. La orquesta de la escuela de música empezará a tocar a las 19h.

Como colofón, a partir de las 20:00 h, podrá degustar una comida navideña (aligot, salchichas y tarta de manzana) en la Halle aux Grains. El DJ Matt Dave será el anfitrión de la velada, que también incluirá una tómbola gratuita y un concurso de jerseys navideños (15 euros por persona, inscripción obligatoria en el 04.68.23.49.95)

Für die Feierlichkeiten zum Jahresende haben wir beschlossen, Sie zu verwöhnen. Mehrere Abteilungen haben sich zusammengeschlossen, um die Stadt zu beleben und Ihnen ein einzigartiges Weihnachtserlebnis mit drei großen Höhepunkten zu bieten. Merken Sie sich nur ein Datum: den 15. Dezember!

Ab 17 Uhr können Kinder auf dem Place de Verdun an verschiedenen kreativen und handwerklichen Workshops teilnehmen und ein Foto mit dem Weihnachtsmann machen.

Am Hafen finden Sie ab 17:30 Uhr einen Bauernmarkt, ein von den Kindern der außerschulischen Freizeitbetreuung gestaltetes Lichtfresko sowie einen Wettbewerb für die Beleuchtung von Hausbooten. Das Orchester der Musikschule beginnt um 19 Uhr zu spielen.

Zum Abschluss des Tages können Sie ab 20 Uhr in der Halle aux Grains ein Weihnachtsessen (Aligot, Würstchen und Apfelkuchen) zu sich nehmen. DJ Matt Dave wird diesen Abend moderieren, der auch eine kostenlose Tombola und einen Wettbewerb für Weihnachtspullover beinhaltet (15? pro Person, Anmeldung unter 04.68.23.49.95)

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / OT – Castelnaudary Lauragais Audois