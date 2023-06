ESCALES DU CANAL Castelnaudary, 1 juillet 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Le premier week-end de juillet, le canal du Midi est en fête ! Après le succès de la première édition, « Les escales du canal » reviennent dans vingt-et-une communes situées le long du canal du Midi. Les festivités s’annoncent une nouvelle fois riches et variées : repas partagés avec de grandes tablées, concerts, contes, projections cinéma, expositions, conférences, ateliers, visites, marchés de producteurs.

Square André Corre

De 12h à 23h : Marché gourmand italien et repas partagés animés par le duo musical Pino e Manuela..

2023-07-01 12:00:00 fin : 2023-07-01 23:00:00. .

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



On the first weekend in July, the Canal du Midi celebrates! Following the success of the first edition, « Les escales du canal » are back in twenty-one communes along the Canal du Midi. Once again, the festivities are sure to be rich and varied, with meals shared at large tables, concerts, storytelling, film screenings, exhibitions, lectures, workshops, tours and farmers? markets.

Square André Corre

12pm to 11pm: Italian gourmet market and shared meals hosted by musical duo Pino e Manuela.

El primer fin de semana de julio, ¡el Canal du Midi está de fiesta! Tras el éxito de la primera edición, « Les escales du canal » vuelven a veintiuna ciudades y pueblos del Canal du Midi. Las fiestas volverán a ser ricas y variadas, con comidas compartidas en grandes mesas, conciertos, cuentacuentos, proyecciones de películas, exposiciones, conferencias, talleres, visitas guiadas y mercados agrícolas.

Plaza André Corre

De 12.00 a 23.00 h: mercado gastronómico italiano y comidas compartidas a cargo del dúo musical Pino y Manuela.

Am ersten Wochenende im Juli wird am Canal du Midi gefeiert! Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe kehren die « Zwischenstopps am Kanal » in einundzwanzig Gemeinden entlang des Canal du Midi zurück. Die Festlichkeiten sind wieder reich und vielfältig: gemeinsame Mahlzeiten an großen Tischen, Konzerte, Märchen, Filmvorführungen, Ausstellungen, Vorträge, Workshops, Besichtigungen, Bauernmärkte.

Platz André Corre

Von 12.00 bis 23.00 Uhr: Italienischer Gourmetmarkt und gemeinsame Mahlzeiten unter der Leitung des Musikduos Pino e Manuela.

Mise à jour le 2023-06-26 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude