Castelnaud-la-Chapelle : Impro & vous Castelnaud-la-Chapelle, 9 avril 2022, Castelnaud-la-Chapelle.

Castelnaud-la-Chapelle : Impro & vous Castelnaud-la-Chapelle

2022-04-09 – 2022-04-09

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Castelnaud-la-Chapelle

6 EUR Spectacle d’improvisation interactif. Sans vous, ils ne sont rien. Impro et vous avec Pascal Destal & Thibaut Gareau de la compagnie Histoire de Jouer.

“Impro et Vous” est une parodie de séminaire d’entreprise… Deux comédiens campent des coachs d’entreprise en pleine séance de “training”. Les spectateurs, eux, deviennent les collaborateurs de la célèbre entreprise “CastoMerlin” venus suivre ce séminaire! Lors de cette session, les coachs vont leur apprendre à négocier une augmentation, à gérer leur stress, à améliorer la communication entre les différents services … grâce à des jeux d’improvisation et des thèmes imposés par la salle.

Rendez-vous à 20h30 à la salle de l’Ancienne Ecole.

Entrée : 8€ – Adhérents : 6€ – Etudiants, demandeurs d’emploi : 5€ – Gratuit moins de 16 ans.

+33 6 70 49 70 44

Castelnaud-la-Chapelle

