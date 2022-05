Castelnaud fête ses 750 ans ! Castelnaud-de-Gratecambe, 21 mai 2022, Castelnaud-de-Gratecambe.

Castelnaud fête ses 750 ans ! Castelnaud-de-Gratecambe

2022-05-21 08:30:00 – 2022-05-22

Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne Castelnaud-de-Gratecambe

20 20 EUR Pour célébrer ses 750 ans, toutes les associations de la commune se sont réunies pour organiser deux journées de fête.

Rendez-vous samedi à 9h pour une randonnée de 9 km environ. Toute la journée, des jeux gonflables et jeux en bois seront présents avec le groupe folklorique Hastapen. Un apéritif sera offert par la mairie à 12h et vous retrouverez les pizzas de Marcel sur place.

Le dîner et la soirée seront animés par Pascal Chatel dès 19h. Repas sur réservation jusqu’au 18 mai, pensez à apporter vos couverts. Au menu : salade gasconne, jambon grillé, frites et sauce Madère, dessert, vins et cafés compris, punch et bière.

Une exposition de voitures anciennes sera visible le dimanche matin de 9h à 12h avec le marché sur la place de la mairie.

Pour célébrer ses 750 ans, toutes les associations de la commune se sont réunies pour organiser deux journées de fête.

Pour célébrer ses 750 ans, toutes les associations de la commune se sont réunies pour organiser deux journées de fête.

Rendez-vous samedi à 9h pour une randonnée de 9 km environ. Toute la journée, des jeux gonflables et jeux en bois seront présents avec le groupe folklorique Hastapen. Un apéritif sera offert par la mairie à 12h et vous retrouverez les pizzas de Marcel sur place.

Le dîner et la soirée seront animés par Pascal Chatel dès 19h. Repas sur réservation jusqu’au 18 mai, pensez à apporter vos couverts. Au menu : salade gasconne, jambon grillé, frites et sauce Madère, dessert, vins et cafés compris, punch et bière.

Une exposition de voitures anciennes sera visible le dimanche matin de 9h à 12h avec le marché sur la place de la mairie.

canva

Castelnaud-de-Gratecambe

dernière mise à jour : 2022-05-07 par