Repas spectacle avec Parfum Cabaret N21, 22 avril 2023, Castelnaud-de-Gratecambe.

Le comité des fêtes de Castelnaud-de-Gratecambe organise une soirée repas spectacle à la salle des fêtes, animée par Parfum Cabaret.

Réservations par téléphone..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

N21 Salle des fêtes

Castelnaud-de-Gratecambe 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Castelnaud-de-Gratecambe organizes a dinner and show at the village hall, animated by Parfum Cabaret.

Reservations by phone.

El comité de fiestas de Castelnaud-de-Gratecambe organiza una velada con cena y espectáculo en la sala del pueblo, amenizada por Parfum Cabaret.

Reservas por teléfono.

Das Festkomitee von Castelnaud-de-Gratecambe organisiert einen Abend mit Show-Essen im Festsaal, der von Parfum Cabaret moderiert wird.

Reservierungen per Telefon.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Coeur de Bastides