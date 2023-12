Essayage de costumes du Moyen Âge au Château de Castelnaud Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle, 26 décembre 2023, Castelnaud-la-Chapelle.

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 10:00:00

fin : 2024-01-07 17:00:00

Adultes et enfants entrent dans la peau d’un chevalier ou d’une dame du Moyen Âge en enfilant quelques instants une véritable armure de fer ou une robe de châtelaine..

Castelnaud

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



