Promen’ânes avec l’asinerie Turs’Ane 325 rue du village, 31 août 2023, Castelnau-Tursan.

Venez marcher accompagnés de 2 ou 3 ânes, au rythme tranquille de leurs pas dans les chemins de forêt ou en bordure de prairie. Puis retour à l’asinerie où un petit goûter sera proposé. Traite des ânesses et découverte des produits cosmétiques Turs’âne..

2023-08-31 à ; fin : 2023-08-31 . EUR.

325 rue du village Turs’Ane

Castelnau-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and walk with 2 or 3 donkeys, at the quiet rhythm of their steps in the forest paths or on the edge of the meadow. Then return to the asinery where a small snack will be offered. Milking of the donkeys and discovery of the Turs’âne cosmetics.

Venga a pasear con 2 o 3 burros, al ritmo tranquilo de sus pasos por los senderos del bosque o al borde de la pradera. A continuación, regrese a la asería donde se le ofrecerá un pequeño tentempié. Ordeño de las burras y descubrimiento de los cosméticos Turs’âne.

Wandern Sie in Begleitung von 2 oder 3 Eseln im ruhigen Rhythmus ihrer Schritte auf Waldwegen oder am Rande von Wiesen. Anschließend kehren Sie zur Eselfarm zurück, wo Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten wird. Melken der Eselinnen und Entdeckung der Kosmetikprodukte von Turs’âne.

Mise à jour le 2023-05-09 par Landes Chalosse