Visite sur rdv de l’asinerie Turs’Ane 325 rue du village, 11 mai 2023, Castelnau-Tursan.

Angèle Bazin vous accueille sur rendez-vous, dans son asinerie au cœur du paysage verdoyant du Tursan. Les secrets et bienfaits du lait d’ânesse sont dévoilés. N’hésitez pas à acheter savons et produits de beauté dans la boutique..

325 rue du village Turs’Ane

Castelnau-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Angèle Bazin welcomes you by appointment, in her donkey farm in the heart of the green landscape of Tursan. The secrets and benefits of donkey milk are revealed. Do not hesitate to buy soaps and beauty products in the shop.

Angèle Bazin le da la bienvenida con cita previa a su granja de burros en el corazón del verde paisaje de Tursan. Se revelan los secretos y beneficios de la leche de burra. No dude en comprar jabones y productos de belleza en la tienda.

Angèle Bazin empfängt Sie nach Vereinbarung in ihrer Eselfarm inmitten der grünen Landschaft von Tursan. Sie werden in die Geheimnisse und Vorzüge der Eselsmilch eingeweiht. Zögern Sie nicht, Seifen und Schönheitsprodukte in der Boutique zu kaufen.

