Concert de Noël CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse, 3 décembre 2023, Castelnau-Rivière-Basse.

Castelnau-Rivière-Basse,Hautes-Pyrénées

Concert de Noel à l’église !

Venez écouter Marjorie Courtiau au Handpan… vous proposant un univers mélodique et féerique.

Petits et grands sont conviés..

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Eglise

Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas concert at the church!

Come and listen to Marjorie Courtiau on the Handpan… offering you a melodic and enchanting universe.

Young and old are invited.

Concierto de Navidad en la iglesia

Vengan a escuchar a Marjorie Courtiau en el Handpan… ofreciéndoles un universo melódico y encantador.

Jóvenes y mayores están invitados.

Weihnachtskonzert in der Kirche!

Hören Sie Marjorie Courtiau auf dem Handpan zu… Sie wird Ihnen eine melodische und märchenhafte Welt präsentieren.

Groß und Klein sind herzlich eingeladen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65