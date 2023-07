Les Nuits Impériales au Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse, 21 juillet 2023, Castelnau-Rivière-Basse.

Castelnau-Rivière-Basse,Hautes-Pyrénées

Les Nuits Impériales reposent sur le souhait de partager et de vivre des moments uniques réunissant le théâtre et le vin, deux arts à la même vocation : transmettre !

Deux héritages pour un même langage, celui d’exprimer, défendre et glorifier la qualité, les valeurs et l’amour de notre patrimoine viticole!

Le Château Montus, lieu emblématique de la vigne et du vin dans le Sud-Ouest, accueille pour sa 2ème édition un nouveau spectacle théâtral son et lumière, produit par Laurence et Alain Brumont – Château Montus et Bouscassé.

Projection sur la façade du château et expérience théâtrale, sensorielle et savoureuse, au cœur de l’Olympe et des origines du vin! Une création originale, tout public, écrite et co-mise en scène par Frédéric Garcès (Cie des Odyssées), mise en scène par Bruno Spiesser (Théâtre Fébus) pour trois représentations spectaculaires au cœur de ce site majestueux (les 21, 22 & 23 juillet 2023)

Et pour prolonger l’expérience au coeur de ce patrimoine, Laurence et Alain Brumont vous proposent une expérience et une immersion gustative à l’occasion: d’un Grand Dîner Olympien, élaboré par Stéphane Carrade, chef doublement étoilé et originaire de la Bigorre (le samedi 22 juillet), et d’un Grand Buffet « Gréco-gasco-bigourdan », avec les meilleurs produits gascons et bigourdans issus de la ferme de Montus et du potager de Bouscassé (les vendredi 21 et dimanche 23 juillet)..

Les Nuits Impériales is based on the desire to share and experience unique moments that bring together theater and wine, two arts with the same vocation: to transmit!

Two heritages for the same language, that of expressing, defending and glorifying the quality, values and love of our wine heritage!

Château Montus, an emblematic site for vineyards and wine in the South-West of France, welcomes a new theatrical sound and light show for its 2nd edition, produced by Laurence and Alain Brumont – Château Montus et Bouscassé.

Projected onto the château’s façade, this theatrical, sensory and delightful experience takes us to the heart of Olympus and the origins of wine! An original creation for the general public, written and co-directed by Frédéric Garcès (Cie des Odyssées), directed by Bruno Spiesser (Théâtre Fébus) for three spectacular performances in the heart of this majestic site (July 21, 22 & 23, 2023)

And to extend the experience at the heart of this heritage site, Laurence and Alain Brumont are offering a taste experience and immersion with: a Grand Dîner Olympien, prepared by two-starred chef Stéphane Carrade, a native of Bigorre (Saturday, July 22), and a Grand Buffet « Gréco-gasco-bigourdan », featuring the finest Gascon and Bigourdan produce from the Montus farm and the Bouscassé vegetable garden (Friday, July 21 and Sunday, July 23).

Les Nuits Impériales se basa en el deseo de compartir y vivir momentos únicos uniendo teatro y vino, dos artes con la misma vocación: ¡transmitir!

Dos patrimonios que comparten el mismo lenguaje, el de expresar, defender y glorificar la calidad, los valores y el amor por nuestro patrimonio vitivinícola

Château Montus, lugar emblemático del viñedo y del vino en el Suroeste, acoge en su 2ª edición un nuevo espectáculo teatral de luz y sonido, producido por Laurence y Alain Brumont – Château Montus et Bouscassé.

Una proyección sobre la fachada del castillo y una experiencia teatral, sensorial y gustativa, ¡en el corazón del Olimpo y de los orígenes del vino! Una creación original para todas las edades, escrita y codirigida por Frédéric Garcès (Cie des Odyssées), y dirigida por Bruno Spiesser (Théâtre Fébus) para tres representaciones espectaculares en el corazón de este majestuoso lugar (21, 22 y 23 de julio de 2023)

Y para prolongar la experiencia en el corazón de este lugar patrimonial, Laurence y Alain Brumont le proponen una experiencia y una inmersión gustativas: una Grand Dîner Olympien, preparada por Stéphane Carrade, chef dos estrellas de Bigorre (sábado 22 de julio), y un Grand Buffet « Gréco-gasco-bigourdan », con los mejores productos gascones y bigourdaneses de la granja de Montus y de la huerta de Bouscassé (viernes 21 y domingo 23 de julio).

Die Nuits Impériales beruhen auf dem Wunsch, einzigartige Momente zu teilen und zu erleben, die das Theater und den Wein vereinen, zwei Künste mit derselben Berufung: zu vermitteln!

Zwei Erbschaften für eine gemeinsame Sprache, die Qualität, die Werte und die Liebe zu unserem Weinerbe auszudrücken, zu verteidigen und zu verherrlichen!

Das Château Montus, ein symbolträchtiger Ort für Weinbau und Wein im Südwesten Frankreichs, empfängt für seine zweite Ausgabe eine neue Theateraufführung mit Licht und Ton, die von Laurence und Alain Brumont – Château Montus und Bouscassé – produziert wird.

Eine Projektion auf die Fassade des Schlosses und eine theatralische, sensorische und schmackhafte Erfahrung im Herzen des Olymps und der Ursprünge des Weins! Eine originelle Kreation für alle Altersgruppen, geschrieben und inszeniert von Frédéric Garcès (Cie des Odyssées), inszeniert von Bruno Spiesser (Théâtre Fébus) für drei spektakuläre Aufführungen an diesem majestätischen Ort (21., 22. und 23. Juli 2023)

Um das Erlebnis im Herzen dieses Kulturerbes zu verlängern, laden Laurence und Alain Brumont Sie zu einem Geschmackserlebnis ein: ein Grand Dîner Olympien, zubereitet von Stéphane Carrade, einem mit zwei Sternen ausgezeichneten Koch aus Bigorre (Samstag, 22. Juli), und ein Grand Buffet « Gréco-gasco-bigourdan » mit den besten Produkten aus Gascogne und Bigourdans vom Bauernhof Montus und aus dem Gemüsegarten von Bouscassé (Freitag, 21. Juli, und Sonntag, 23. Juli).

