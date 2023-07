Stage modelage suivi de patine Castelnau Prudhomat Catégories d’Évènement: Lot

Prudhomat Stage modelage suivi de patine Castelnau Prudhomat, 8 juillet 2023, Prudhomat. Prudhomat,Lot Modelage de pièces, finition avec patine sur terre cuite

Atelier figures d’argile Bonneviole.

2023-07-08 09:30:00 fin : 2023-07-09 18:00:00. 160 EUR.

Castelnau Château de Castelnau

Prudhomat 46130 Lot Occitanie



Modelling pieces, finishing with patina on terracotta

Bonneviole clay figures workshop Modelado de piezas, acabado con pátina sobre terracota

Taller de figuras de barro de Bonneviole Modellieren von Figuren, Nachbearbeitung mit Patina auf Terrakotta

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Vallée de la Dordogne

