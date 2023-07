18 ème festival Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie Castelnau-Pégayrols, 18 juillet 2023, Castelnau-Pégayrols.

Castelnau-Pégayrols,Aveyron

Venez assister à des concerts dans le cadre du festival Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie !.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

Castelnau-Pégayrols 12620 Aveyron Occitanie



Come and attend concerts as part of the festival Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie!

¡Venga a disfrutar de los conciertos del festival Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie!

Besuchen Sie die Konzerte im Rahmen des Festivals Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie!

Mise à jour le 2023-06-15 par OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN