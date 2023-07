Ferme Découverte de Castelnau Castelnau Nant, 12 juillet 2023, Nant.

Nant,Aveyron

Entre plateau du Larzac et Cévennes, dans la belle vallée de la Dourbie, venez découvrir une exploitation dynamique produisant du lait pour le Roquefort !.

fin : . EUR.

Castelnau

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Between the Larzac plateau and the Cevennes, in the beautiful Dourbie valley, come and discover a dynamic farm producing milk for Roquefort cheese!

Entre la meseta del Larzac y las Cevenas, en el hermoso valle de la Dourbie, venga a descubrir una dinámica granja productora de leche para queso Roquefort

Zwischen dem Plateau du Larzac und den Cevennen, im schönen Tal der Dourbie, entdecken Sie einen dynamischen Betrieb, der Milch für den Roquefort produziert!

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES