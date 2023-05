Exposition d’Alexandra du Moulin à La Maison Jacob 11 Place Gambetta, 7 mai 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Vernissage le dimanche 7 Mai à 12h30.

Arrivée dans le Lot en 2004 Alexandra du Moulin construit son lieu de vie et son atelier qui ouvre le 1er avril 2007 avec pour projet « d’élargir les champs du possible ».

Par l’art, Alexandra du Moulin veut contribuer au monde et tenter de se relier en équilibre avec le vivant. Pour elle les artistes sont des passeurs.

Ce qui a du sens dans l’art dit-elle c’est de rendre heureux et d’apporter la joie.

Depuis quelques années, ses créations évoluent vers les collages sans pour autant abandonner la peinture : « le jeu consiste à partir du fragment morcelé, de sa déchirure, et d’arriver à l’unification » nous dit-elle.

« Composé réellement comme une peinture, avec ma technique du collage, je me sers de chaque déchirure de papier comme des touches de couleur en peinture ».

« L’humain n’est rien s’il ne cherche la beauté du monde »..

Vendredi 2023-05-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. EUR.

11 Place Gambetta La Maison Jacob

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



Opening on Sunday, May 7 at 12:30 pm.

Alexandra du Moulin arrived in the Lot in 2004 and built her living space and her studio, which opened on April 1, 2007, with the aim of « expanding the fields of possibility.

Through art, Alexandra du Moulin wants to contribute to the world and try to connect in balance with the living. For her, artists are transmitters.

What makes sense in art, she says, is to make people happy and to bring them joy.

For some years, her creations have been evolving towards collages without abandoning painting: « the game consists in starting from the fragmented, from its tearing, and to arrive at the unification » she says.

« Composed really like a painting, with my technique of collage, I use each tear of paper as touches of color in painting.

« The human being is nothing if he does not seek the beauty of the world.

Inauguración el domingo 7 de mayo a las 12.30 horas.

Alexandra du Moulin llegó al Lot en 2004 y construyó su vivienda y su estudio, inaugurado el 1 de abril de 2007, con el objetivo de « ampliar los campos de lo posible ».

A través del arte, Alexandra du Moulin quiere contribuir al mundo e intentar conectar con el mundo vivo en equilibrio. Para ella, los artistas son los transeúntes.

Lo que tiene sentido en el arte, dice, es hacer feliz a la gente y proporcionarle alegría.

Desde hace algunos años, sus creaciones evolucionan hacia el collage sin abandonar la pintura: « el juego consiste en partir de lo fragmentado, de su desgarro, y llegar a la unificación », nos dice.

« Compuesto realmente como un cuadro, con mi técnica de collage, utilizo cada rasgadura de papel como toques de color en la pintura ».

« El ser humano no es nada si no busca la belleza del mundo.

Vernissage am Sonntag, den 7. Mai um 12:30 Uhr.

Alexandra du Moulin kam 2004 in den Lot und baute ihren Lebensraum und ihr Atelier auf, das am 1. April 2007 mit dem Projekt « die Felder des Möglichen zu erweitern » eröffnet wurde.

Durch die Kunst möchte Alexandra du Moulin einen Beitrag zur Welt leisten und versuchen, sich im Gleichgewicht mit dem Lebenden zu verbinden. Künstler sind für sie Fährleute.

Das Sinnvollste an der Kunst ist es, glücklich zu machen und Freude zu bringen, sagt sie.

Seit einigen Jahren entwickelt sich ihr Werk in Richtung Collagen, ohne die Malerei aufzugeben: « Das Spiel besteht darin, vom zerstückelten Fragment, von seiner Zerrissenheit auszugehen und zu einer Einheit zu gelangen », sagt sie.

« Mit meiner Collagetechnik benutze ich jeden Riss im Papier wie einen Farbtupfer in der Malerei.

« Der Mensch ist nichts, wenn er nicht nach der Schönheit der Welt sucht ».

Mise à jour le 2023-05-01 par OT Cahors – Vallée du Lot