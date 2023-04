Don de Sang Place du Foirail, 25 avril 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Et si vous deveniez un héros en offrant la vie aux malades en attente de produits sanguins ? Le don de sang est un geste simple et généreux que seulement 4% de la population effectue chaque année. Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens. Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles, issus des dons de sang. Venez sauvez des vies en donnant votre sang !.

2023-04-25 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-25 19:00:00. EUR.

Place du Foirail Salle des Fêtes

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



What if you became a hero by offering life to patients waiting for blood products? Blood donation is a simple and generous gesture that only 4% of the population makes each year. Emergency aid, surgery, blood diseases, cancers? The need for blood products is daily. Today, there is no treatment or synthetic medication that can replace human blood and labile blood products, which are derived from blood donations. Come and save lives by giving your blood!

¿Y si te convirtieras en un héroe dando vida a pacientes que esperan productos sanguíneos? Donar sangre es un gesto sencillo y generoso que sólo el 4% de la población realiza cada año. Ayuda de emergencia, cirugía, enfermedades de la sangre, cánceres? Los hemoderivados son necesarios todos los días. Hoy en día, no existe ningún tratamiento ni medicamento sintético que pueda sustituir a la sangre humana y a los hemoderivados lábiles, que proceden de las donaciones de sangre. ¡Ven y salva vidas donando sangre!

Wie wäre es, wenn Sie zum Helden werden und kranken Menschen, die auf Blutprodukte warten, das Leben schenken? Blutspenden ist eine einfache und großzügige Geste, die nur 4% der Bevölkerung jedes Jahr durchführen. Nothilfe, Operationen, Blutkrankheiten, Krebs? Der Bedarf an Blutprodukten ist alltäglich. Bis heute gibt es keine synthetischen Medikamente oder Behandlungen, die menschliches Blut und labile Blutprodukte aus Blutspenden ersetzen können. Retten Sie Leben, indem Sie Blut spenden!

Mise à jour le 2023-04-13 par OT CVL Castelnau-Montratier