Pot d’accueil CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac, 21 août 2023, Castelnau-Magnoac.

Castelnau-Magnoac,Hautes-Pyrénées

Accueil des vacanciers autour d’une dégustation de produits du terroir.

Au lac (côté Peyret St-André au-dessus de la buvette).

2023-08-21 18:30:00 fin : 2023-08-21 . .

Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome holidaymakers with a tasting of local produce.

At the lake (Peyret St-André side, above the refreshment area)

Recibir a los veraneantes con una degustación de productos locales.

En el lago (lado Peyret St-André, encima del área de restauración)

Empfang der Urlauber bei einer Verkostung von Produkten aus der Region.

Am See (Seite Peyret St-André oberhalb der Trinkhalle)

