Dédicace de Frédérique Chamayou à Castelnau Le Lez (France-Hérault) Maison des Proximités du Mas de Rochet, 12 mars 2020 14:00, Castelnau-le-Lez. Jeudi 12 mars 2020, 14h00 Sur place Entrée libre Séance de dédicace de F. Chamayou à la Maison des Proximités du Mas de Rochet de Castelnau Le Lez (Hérault) Le jeudi 12 mars Frédérique Chamayou présentera et dédicacera ses livres à la Maison des Proximités du Mas de Rochet à Castelnau Le Lez (34170). Une belle rencontre à ne pas manquer. Site de l’auteur : Maison des Proximités du Mas de Rochet 540 avenue Georges Frêche 34170 Castelnau-le-Lez Le Martinet Hérault jeudi 12 mars 2020 – 14h00 à 18h00

