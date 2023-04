HUIS CLOS « COLLECTIF UNE HEURE MOINS LE QUART » 1 Place Charles de Gaulle, 18 mai 2023, Castelnau-le-Lez.

3 personnes que tout oppose, se retrouvent réunis en Enfer. En s’interrogeant sur leur propre existence, le piège du supplice se renferme dans ce microcosme, les aliénant les uns aux autres..

2023-05-18 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-18 22:00:00. EUR.

1 Place Charles de Gaulle

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



3 people that everything opposes, find themselves gathered in Hell. While questioning their own existence, the trap of torment closes in this microcosm, alienating them from each other.

tres personas que lo tienen todo en común se encuentran juntas en el Infierno. A medida que se cuestionan su propia existencia, la trampa del tormento se cierra sobre este microcosmos, alejándolos unos de otros.

drei Menschen, die alle gegensätzlich sind, werden in der Hölle zusammengeführt. Als sie ihre eigene Existenz hinterfragen, schnappt die Falle der Qual in diesem Mikrokosmos zu und entfremdet sie voneinander.

