« LIDIA MATA & JEAN-CHRIS » 1 Place Charles de Gaulle, 11 mai 2023, Castelnau-le-Lez.

Est-ce qu’un élève peut sortir avec sa professeure sans pour autant devenir Président de la République ?.

2023-05-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-11 22:00:00. EUR.

1 Place Charles de Gaulle

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



Can a student date his teacher without becoming President of the Republic?

¿Puede un alumno salir con su profesor sin llegar a ser Presidente de la República?

Kann ein Schüler mit seiner Lehrerin ausgehen, ohne deshalb Staatspräsident zu werden?

