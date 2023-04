IMPERTINENTE – LOU SOVANDARA 1 Place Charles de Gaulle, 4 mai 2023, Castelnau-le-Lez.

Quelle est la chose la plus noire que vous ayez rencontrée ?

Le train pour Lautreboutdumonde est en retard. Lou s’en fout. Elle imagine une pièce à son image : « du théâtre de quai de gare ».

2023-05-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-04 22:00:00. EUR.

1 Place Charles de Gaulle

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



What is the darkest thing you have encountered?

The train to Otherworld is late. Lou doesn’t care. She imagines a play in her image: « station platform theater »

¿Qué es lo más oscuro que te has encontrado?

El tren al Otro Mundo llega tarde. A Lou no le importa. Se imagina una obra en su imagen: « teatro de andén de estación »

Was ist die schwärzeste Sache, die Ihnen je begegnet ist?

Der Zug nach Lautreboutdumonde ist verspätet. Lou ist das egal. Sie denkt sich ein Stück nach ihrem Vorbild aus: « Bahnsteigtheater »

Mise à jour le 2023-04-17 par OT MONTPELLIER