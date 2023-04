OPENING LA PLAGE DE VERCHANT 1 boulevard Philippe Lamour, 27 avril 2023, Castelnau-le-Lez.

Profitez des plaisirs simples de la vie et découvrez la programmation des soirées de l’été à la Plage de Verchant !

Cocktails, vins du Domaine, champagnes, animation musicale, dégustation de tapas, rires, contemplation de couchers du soleils …et bonne humeur vous attendent….

1 boulevard Philippe Lamour

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



Enjoy the simple pleasures of life and discover the summer evening program at Verchant Beach!

Cocktails, wines of the Domaine, champagnes, musical entertainment, tapas tasting, laughter, sunset contemplation … and good mood are waiting for you…

Disfrute de los placeres sencillos de la vida y descubra el programa nocturno de verano de Plage de Verchant

Cócteles, vinos Domaine, champanes, animación musical, degustación de tapas, risas, contemplación de la puesta de sol… y buen humor le están esperando…

Genießen Sie die einfachen Freuden des Lebens und entdecken Sie das Programm der Sommerabende am Strand von Verchant!

Cocktails, Weine der Domaine, Champagner, musikalische Unterhaltung, Tapas, Lachen, Sonnenuntergänge … und gute Laune erwarten Sie…

