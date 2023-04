STAGES – VACANCES DE PRINTEMPS – LA PETITE ACADÉMIE CASTELNAU LE LEZ 1 Place Charles de Gaulle, 24 avril 2023, Castelnau-le-Lez.

>> Des stages enfants PEINTURE / SCULPTURE / DESSIN (+ de 4 ans)

Du lundi 24 avril au vendredi 5 mai, tous les jours en continu de 9h à 17h. Sauf week-end & jour férié (1er mai). Demi-journée matin, demi-journée après-midi ou journée complète. Thématique : Ôde aux femmes.

2023-04-24 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-24 17:00:00. EUR.

1 Place Charles de Gaulle

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



>> Children’s courses PAINTING / SCULPTURE / DRAWING (+ of 4 years old)

From Monday April 24th to Friday May 5th, every day from 9am to 5pm. Except weekends and holidays (May 1st). Half day morning, half day afternoon or full day. Theme : Ode to women

>> Cursos para niños PINTURA / ESCULTURA / DIBUJO (+ de 4 años)

Del lunes 24 de abril al viernes 5 de mayo, todos los días de 9h a 17h. Excepto fines de semana y días festivos (1 de mayo). Media jornada de mañana, media jornada de tarde o jornada completa. Tema: Oda a la mujer

>> Kinderkurse MALEREI / SKULPTUR / ZEICHNUNG (ab 4 Jahren)

Von Montag, dem 24. April, bis Freitag, dem 5. Mai, täglich durchgehend von 9:00 bis 17:00 Uhr. Außer an Wochenenden & Feiertagen (1. Mai). Halber Tag vormittags, halber Tag nachmittags oder ganzer Tag. Thematik: Ôde aux femmes

