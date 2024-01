CARNAVAL DO BRASIL EM MONTPELLIER Castelnau-le-Lez, vendredi 9 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-11

CARNAVAL DO BRASIL 2024 à Montpellier du 09 au 11 février 2024

Au programme:

– Vendredi 09/02 – 20h – bar Le Manzanillo Libre –

Baile Esquenta Carnaval –

DJ Ricardo John nous invite au Carnaval do Nordeste !!!

Ça va chauffer au son de Ivete Sangalo – Daniela Mercury – Alceu Valença…

BATIDA DE COCO offerte pour les déguisés.

– Samedi 10/02 – 20h – à la Chichoumeille –

SOIRÉE bal de CARNAVAL DE RIO –

CONCERT avec WALLACE NEGAO en trio

+ animation de FABIANO CASSIO

– cocktail , batida de coco offert à toutes les personnes déguisées

– Dimanche 11/02 – 13h30 à 19h – à la MPT Georges Sand –

CARNQBQL POUR LES ENFANTS

Bal déguisé –

CONCERT du groupe CARAMEL et CAXIXI,

animation avec MESTRE SORRISO et d’autres surprises –

en partenariat avec les association Senzala et Cafofo.

Bar à tapas e açaí , cerveja e guaraná

accès uniquement sur réservation en ligne

– 1 bracelet pour les 3 événements

– 1 cocktail (batida de coco, ou jus de fuit) offert pour les déguisés, chaque jour

PAF entrée pour les 3 jours 10€ ( bracelet du carnaval do Brasil 2024 à Montpellier)

EUR.

390 Chemin des Cauquilloux

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



