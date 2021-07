CASTELNAU EN FÊTE Castelnau-le-Lez, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Castelnau-le-Lez.

CASTELNAU EN FÊTE 2021-07-08 – 2021-07-15

Castelnau-le-Lez Hérault

Ne manquez pas Castelnau en Fête du 08 au 15 juillet 2021 !

Une semaine entière de festivités vous attend entre le 8 et le 15 juillet, dans de nouveaux sites, différents quartiers et avec des formules adaptées, des surprises et toujours la même ambiance récréative et intergénérationnelle !

Au programme: dégustation de vins, animations musicales, feux d’artifice de la Fête Nationale, foodtrucks…

Pour toutes les manifestations de la semaine « Castelnau en Fête », le port du masque sera obligatoire et les gestes barrière devront être rigoureusement respectés.

La jauge sera limitée à 950 personnes.

Programme complet et détaillé sur le site internet de la ville.

https://www.castelnau-le-lez.fr/Agenda/10009/12917

