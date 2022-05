CONCERT ACOUSTIQUE – SOAN à Castelnau de Montmiral (81) Colo & Co Castelnau-de-Montmiral Catégories d’évènement: Castelnau-de-Montmiral

Tarn

CONCERT ACOUSTIQUE – SOAN à Castelnau de Montmiral (81) Colo & Co, 21 mars 2020 08:00, Castelnau-de-Montmiral. Samedi 21 mars 2020, 08h00, 20h30 Sur place 15 0629361093 Son timbre de voix à la Kurt Cobain, sa sensibilité à la Mano Solo, ses textes à la Renaud et son interprétation à la Brel ne laissent pas indifférents. CONCERT ACOUSTIQUE – SOAN à Castelnau de Montmiral (81) – 21 mars à 20h30 Vous vous demandez encore qui est Soan ?! Son timbre de voix à la Kurt Cobain, sa sensibilité à la Mano Solo, ses textes à la Renaud et son interprétation à la Brel ne laissent pas indifférents…. Venez vérifier par vous-même! Il est l’auteur, le compositeur, l’arrangeur, le mix et la vie de son travail et cela se vérifie sur scène. Il fait ce qu’il aime et assume ce qu’il est. Le succès de son nouvel album ’10 ans de cavale’ reflète cet investissement et sa passion pour la musique et les mots. Ex-vainqueur de la Nouvelle Star il y a 10 ans, Soan a, depuis,sorti 6 Albums, a fait 7 Tournées (France, Suisse, Belgique, Québec, New-York), 1 Olympia, 1 Café de la danse, 4 Zéniths (en ouverture de Zaz et autres), 1 Élysée Montmartre, 1 Trabendo, et une trentaine de festivals dont Pause Guitare. Karma Sista sera en 1è partie. Prenez dès à présent vos places en cliquant sur ce lien! 15euros seulement en prévente! Article de La Dépêche : https://www.ladepeche.fr/2019/12/11/soan-investira-la-scene-du-colo-co,8596239.php (Conquistador live) Colo & Co Castelnau de Montmiral 81140 Castelnau-de-Montmiral Tarn samedi 21 mars 2020 – 08h00 à 08h30

samedi 21 mars 2020 – 20h30 à 23h00

Heure : 08:00 - 23:00
Lieu Colo & Co
Adresse Castelnau de Montmiral
Ville Castelnau-de-Montmiral

