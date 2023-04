Loupiote Festival #3 Colo & Co Castelnau-de-Montmiral Catégories d’évènement: Castelnau-de-Montmiral

Tarn

Loupiote Festival #3 Colo & Co, 6 juillet 2023 18:30, Castelnau-de-Montmiral. Le Loupiote Festival est un festival de musiques traditionnelles et actuelles. 6 – 9 juillet 1

https://www.helloasso.com/associations/la-lanterne-prod/evenements/loupiote-festival-3 C‘est reparti pour un tour avec cette 3e édition. Et pas des moindres : 4 jours complets de festival ! Eh, entre nous, 2 jours et demi c’était trop court pour profiter de ce cadre incroyable, non ?

On s’est un peu chauffé cette année, on l’avoue. Craquage total pour des mégas têtes d’affiche de trad et de folk. On garde l’idée de vous faire découvrir quelques artistes venant de la musique actuelle qui feront remuer le popotin de tout le monde ! Toute la prog est aux petits oignons, une nouvelle fois.

Encore une bonne nouvelle ? On remet la scène et deux grands parquets en extérieur. De l’air, de la place, et boeufs possibles dedans comme dehors sans limite de temps !

Evidemment, il y aura également des stages de danse, pleeein de stages de danse. Cette année, le Berry est à l’honneur. La claaaasse ! Une p’tite bourrée ?

Une nouveauté : des tournois de coinche, de pétanque et d’échecs ! Les inscriptions se feront sur place. Vous pourrez également profiter d’autres animations variées.

Tout ça toujours dans ce cadre idyllique : un extérieur en pleine nature, le parc arboré pour se tenir à l’ombre et la piscine pour se rafraichir… Vous pourrez camper (douches, toilettes à proximité) gratuitement. Un bar extérieur et une restauration composés uniquement de produits bio et/ou locaux. Il y aura également un marché d’artisans, pour le plaisir de flâner, de s’offrir de jolies choses, et bien sûr le terrain de pétanque !

Alors, let’s go ou pas let’s go ? Colo & Co Castelnau de Montmiral Castelnau-de-Montmiral 81140 Tarn

Détails Heure : 18:30 - 10:30 Catégories d’évènement: Castelnau-de-Montmiral, Tarn Autres Lieu Colo & Co Adresse Castelnau de Montmiral Ville Castelnau-de-Montmiral Departement Tarn Lieu Ville Colo & Co Castelnau-de-Montmiral

Colo & Co Castelnau-de-Montmiral Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-de-montmiral/

Loupiote Festival #3 Colo & Co 2023-07-06 was last modified: by Loupiote Festival #3 Colo & Co Colo & Co 6 juillet 2023 18:30 Colo & Co Castelnau-de-Montmiral

Castelnau-de-Montmiral Tarn