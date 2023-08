Journées Européennes du Patrimoine : randonnée du patrimoine autour de Mandailles Castelnau-de-Mandailles, 17 septembre 2023, Castelnau-de-Mandailles.

Castelnau-de-Mandailles,Aveyron

Dans le cadre de la fête votive de Mandailles , une randonnée du patrimoine vous est proposée le dimanche 17 septembre !.

2023-09-17 fin : 2023-09-18 . .

Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie



As part of the Fête Votive de Mandailles, a heritage walk is on offer on Sunday, September 17!

En el marco de la fiesta tradicional de Mandailles, el domingo 17 de septiembre se propone un paseo por el patrimonio

Im Rahmen des Votivfestes von Mandailles , wird Ihnen am Sonntag, den 17. September eine Wanderung zum Kulturerbe angeboten!

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac