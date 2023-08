Journées Européennes du Patrimoine : église du Cambon Castelnau-de-Mandailles, 16 septembre 2023, Castelnau-de-Mandailles.

Castelnau-de-Mandailles,Aveyron

Proche de Mandailles et du lac de Castelnau-Lassouts-Lous, l’église du Cambon est un grand et bel édifice roman classé monument historique, remanié en 1530 par SALVAN. François d’Etaing s’y retirait souvent..

2023-09-16 fin : 2023-09-17

Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie



Near Mandailles and the lake of Castelnau-Lassouts-Lous, the church of Cambon is a large and beautiful Romanesque building classified as a historical monument, reworked in 1530 by SALVAN. François d’Etaing often retired there.

Cerca de Mandailles y del lago de Castelnau-Lassouts-Lous, la iglesia de Cambon es un gran y bello edificio románico, declarado monumento histórico, que fue remodelado en 1530 por SALVAN. François d’Etaing se retiraba a menudo aquí.

In der Nähe von Mandailles und dem See von Castelnau-Lassouts-Lous befindet sich die Kirche von Cambon, ein großes und schönes romanisches Gebäude, das unter Denkmalschutz steht und 1530 von SALVAN umgebaut wurde. François d’Etaing zog sich oft dorthin zurück.

