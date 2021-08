CASTELNAU DE GUERS JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Castelnau-de-Guers, 18 septembre 2021, Castelnau-de-Guers.

CASTELNAU DE GUERS JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19

Castelnau-de-Guers Hérault Castelnau-de-Guers

*Visite, commentée par Noël Houlès président de l ‘ASPAHC, de la chapelle des pénitents récemment restaurée suivie de la présentation de l’exposition permanente dans la salle du conseil de la mairie. La chapelle des pénitents blancs qui a fait l’objet de lourds travaux de rénovations ces derniers mois deviendra d’ici quelques temps une maison du patrimoine pour valoriser le patrimoine du village si riche et pourtant tant méconnu !

Cette visite permettra de découvrir en avant-première ce lieu mais aussi d’ouvrir les portes de la salle du conseil municipal et d’émerveiller devant la réplique du sarcophage de Piquetalen, sarcophage romain du VIème siècle découvert sur la commune du village. Si les visiteurs du musée du Louvre ont eu l’occasion d’observer ce vestige du VIe siècle, ils partagent ce plaisir avec de nombreux habitants de Castelnau-de-Guers. Le village conserve en effet une reproduction, visible au premier étage de la mairie (salle du conseil).

Dimanche 19 septembre à 16h

Rendez-vous : Chapelle des pénitents, 1 rue de la chapelle, 34120 Castelnau de Guers

*Exposition inédite présentée par l’Association de sauvegarde du patrimoine archéologique et historique de Castelnau de Guers. Créée en 1991 pour restaurer la chapelle et l’ermitage de Saint-Antoine, elle a pour but la valorisation du patrimoine de la commune de Castelnau de Guers par des expositions, conférences, visites de sites et publications.

Depuis sa création, l’association a étendu son champ d’activités par des recherches menées dans la basse vallée de l’Hérault en géologie, minéralogie et paléontologie, en collaboration avec des chercheurs de diverses universités françaises.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h à la Maison du peuple.

*Projection documentaire présentant les découvertes archéologiques réalisées par l’ASPAHC dans la région:

le samedi et dimanche à 17h à la Maison du peuple

*Exposition photos « Le carnaval à Castelnau de Guers : images d’hier et d’aujourd’hui » accompagnée d’un diaporama muet (club photos de Castelnau)

samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h à la Maison du peuple, voie communale de la Garenne.

*Visite théâtralisée : La tropa del garrigo vous invite à faire un voyage dans le temps à travers des saynètes faisant revivre le temps du seigneur de Guers.

Avec la compagnie des Rosses-Moustiques , la tropa vous fera revivre Castelnau au temps des fées, des marquis et des loups. Le conteur robert Jaegger et ses compagnons content, racontent, sans compter la légende et l’Histoire de Castelnau… la légende nous conte qu’un loup pris au piège fut hypnotisé par un drap baigné de lune que lui lança une fée permettant ainsi au père Garrigou de l’approcher et de le libérer…

Samedi 18 et dimanche 19 septembre / 17h-18h rendez-vous : Cour du château

*Déambulation de l’animal totémique

Le loup, animal totémique de Castelnau de Guers, déambulera dans les rues du village guidé par la fée au rythme de la musique des musiciens.

A Castelnau de Guers, la légende nous conte qu’un loup pris au piège fut hypnotisé par un drap baigné de lune que lui lança une fée permettant ainsi au père Garrigou de l’approcher et de le libérer.

Dimanche 19 septembre à 11h, rendez-vous : Place de la mairie

Respect des mesures sanitaires, port du masque obligatoire

Diverses animations sont proposées : Visite commentée de la Chapelle des pénitents et de l’exposition permanente mairie de Castelnau de Guers, Visite théâtralisée , Expositions, projection, déambulation du loup et de la Fée.

https://www.castelnau-de-guers.com/

