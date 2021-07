Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers, Hérault CASTELNAU DE GUERS EN FETE Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers

CASTELNAU DE GUERS EN FETE Castelnau-de-Guers, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Castelnau-de-Guers. CASTELNAU DE GUERS EN FETE 2021-07-02 18:00:00 – 2021-07-02 00:00:00

Castelnau-de-Guers Hérault Castelnau de Guers en fête avec en début de soirée, à partir de 18h, une projection de photos du village et de ses habitants suivie d’un spectacle musical de 20h-Minuit avec présence de Food-trucks pour régaler les petites faims ! Castelnau de Guers en fête avec en début de soirée, à partir de 18h, une projection de photos du village et de ses habitants suivie d’un spectacle musical de 20h-Minuit avec présence de Food-trucks pour régaler les petites faims ! communication@castelnau-de-guers.com +33 4 67 98 13 61 http://www.castelnau-de-guers.com/ Castelnau de Guers en fête avec en début de soirée, à partir de 18h, une projection de photos du village et de ses habitants suivie d’un spectacle musical de 20h-Minuit avec présence de Food-trucks pour régaler les petites faims ! dernière mise à jour : 2021-05-19 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Castelnau-de-Guers Adresse Ville Castelnau-de-Guers