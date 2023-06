Pays d’Art et d’Histoire : Visite artistique – Folle visite ! Castelnau-Bretenoux Prudhomat, 22 août 2023, Prudhomat.

Prudhomat,Lot

Le guide conférencier du Pays d’art et d’histoire vous emmène du château de Castelnau jusqu’au bourg castral pour découvrir le patrimoine de manière décalée avec l’humour du duo « Crapahutes Cie ».

En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux.

Durée 1h30 environ.

Nombre de places limité. Inscription obligatoire. Billetterie dans les offices de tourisme de la vallée de la Dordogne (uniquement en journée) et en ligne sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com

Rendez-vous au parking du château devant le restaurant Les Remparts, au château de Castelnau . Attention ! la visite part à l’heure, nous vous demandons d’arriver 1/4 d’heure en avance. Merci de votre compréhension..

2023-08-22 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-22 22:30:00. EUR.

Castelnau-Bretenoux RDV devant l’entrée du château

Prudhomat 46130 Lot Occitanie



The guide of the Pays d’art et d’histoire will take you from the castle of Castelnau to the castral town to discover the heritage in an offbeat way with the humour of the duo « Crapahutes Cie »

In partnership with the Centre des Monuments Nationaux.

Duration about 1h30.

Limited number of places. Registration required. Tickets available in the tourist offices of the Dordogne valley (only during the day) and online on the website www.pays-vallee-dordogne.com

Meeting point at the castle car park in front of the restaurant Les Remparts, at Castelnau castle. Please note that the visit starts on time, we ask you to arrive 1/4 hour in advance. Thank you for your understanding.

La guía del Pays d’art et d’histoire le lleva del castillo de Castelnau a la ciudad castral para descubrir el patrimonio de una manera poco convencional con el humor del dúo « Crapahutes Cie »

En colaboración con el Centro de Monumentos Nacionales.

Duración 1h30 aproximadamente.

Número limitado de plazas. Es necesario inscribirse. Entradas disponibles en las oficinas de turismo del Valle de la Dordoña (sólo durante el día) y en línea en www.pays-vallee-dordogne.com

Punto de encuentro en el aparcamiento del castillo, frente al restaurante Les Remparts, en el castillo de Castelnau. Tenga en cuenta que la excursión sale puntualmente, por lo que le pedimos que llegue con 1/4 de hora de antelación. Gracias por su comprensión.

Der Fremdenführer des Pays d’art et d’histoire führt Sie vom Schloss Castelnau bis zur Burgstadt, um das Kulturerbe auf schräge Weise mit dem Humor des Duos « Crapahutes Cie » zu entdecken

In Partnerschaft mit dem Centre des Monuments Nationaux.

Dauer ca. 1,5 Stunden.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kartenverkauf in den Fremdenverkehrsbüros des Dordogne-Tals (nur tagsüber) und online auf der Website www.pays-vallee-dordogne.com

Treffpunkt: Parkplatz des Schlosses vor dem Restaurant Les Remparts, im Schloss von Castelnau . Achtung! Da die Führung pünktlich beginnt, bitten wir Sie, eine Viertelstunde früher anzukommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mise à jour le 2023-05-31 par VD – Pays Art & Histoire