Vide-greniers Stade de rugby Castelmoron-sur-Lot Catégories d’évènement: Castelmoron-sur-Lot

Lot-et-Garonne

Vide-greniers Stade de rugby, 9 juillet 2023, Castelmoron-sur-Lot. Vide-grenier organisé par le Club de Rugby de Castelmoron-sur-Lot.

Restauration sur place..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

Stade de rugby

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the Rugby Club of Castelmoron-sur-Lot

Catering on the spot. Venta de garaje organizada por el Club de Rugby de Castelmoron-sur-Lot.

Restauración in situ. Flohmarkt, organisiert vom Rugby Club Castelmoron-sur-Lot.

Verpflegung vor Ort. Mise à jour le 2023-04-13 par OT Lot-et-Tolzac

Détails Catégories d’évènement: Castelmoron-sur-Lot, Lot-et-Garonne Autres Lieu Stade de rugby Adresse Stade de rugby Ville Castelmoron-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Stade de rugby Castelmoron-sur-Lot

Stade de rugby Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelmoron-sur-lot/

Vide-greniers Stade de rugby 2023-07-09 was last modified: by Vide-greniers Stade de rugby Stade de rugby 9 juillet 2023 Stade de rugby Castelmoron-sur-Lot

Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne