Lot-et-Garonne Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne . EUR 10 16 Grand tournoi annuel du TC Castelmoron-Monclar !

Simples dames NC à 15

Simples messieurs NC 15/1

Consolante

Juge-arbitre : André Forget

Vainqueurs 150€, finalistes 100€, 1/2 finalistes 50€

+33 6 45 50 17 63

