Soirée apéritive à quai Embarcadère de Port Lalande, 4 mai 2023, Castelmoron-sur-Lot.

Cet été, l’équipe des Croisières du Lot vous propose de profiter d’une soirée apéritive et découverte des produits locaux.

A quai, commandez votre assiette de charcuteries et de fromages venant de nos producteurs locaux , et profitez d’un moment 100% détente au bord de l’eau..

2023-05-04 à ; fin : 2023-09-28 . .

Embarcadère de Port Lalande Port Lalande

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This summer, the Croisières du Lot team invites you to enjoy an aperitif evening and discover local products.

At the quay, order your plate of cold cuts and cheeses coming from our local producers, and enjoy a 100% relaxing moment at the water’s edge.

Este verano, el equipo de Croisières du Lot le invita a disfrutar de una velada de aperitivo y descubrimiento de los productos locales.

En el muelle, pida su plato de embutidos y quesos a nuestros productores locales, y disfrute de un momento de relajación al 100% junto al agua.

Diesen Sommer bietet Ihnen das Team von Croisières du Lot einen Abend mit Aperitif und der Entdeckung lokaler Produkte an.

Bestellen Sie am Kai Ihren Teller mit Wurst- und Käsespezialitäten von unseren lokalen Produzenten und genießen Sie einen Moment der Entspannung am Ufer.

