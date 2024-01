Atelier photo : capture de l’eau en mouvement Castelmoron-sur-Lot, samedi 27 janvier 2024.

Atelier photo : capture de l’eau en mouvement Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 16:00:00

Le Club photo de Castelmoron vous propose un atelier autour de la capture de l’eau en mouvement et du portrait. Aide au paramétrage de l’appareil et conseils pour les retouches.

15h : spectacle Les Lumières du Phénix

Galette des rois.

Apportez vos appareils.

Salle de l’Olivier

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



