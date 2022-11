Castelmoron-d’Albret, le village des crèches Castelmoron-d’Albret, 17 décembre 2022, Castelmoron-d'Albret.

Castelmoron-d’Albret, le village des crèches

Castelmoron-d’Albret Gironde

2022-12-17 – 2023-01-01

Castelmoron-d’Albret

Gironde

Castelmoron-d’Albret

EUR Depuis 24 ans, la Poterie d’Albret organise le Village des Crèches à Castelmoron-d’Albret. C’est l’occasion de découvrir le plus petit village de France dans une ambiance festive et d’admirer la belle collection de crèches du monde des potiers Cécile et Christophe Atkin ainsi que leurs créations de nativité. A cette occasion les habitants sont invités à participer en plaçant des crèches derrière leurs fenêtres.

Un marché de Noël aura lieu dans le cadre de cet événement le dimanche 18 décembre. Cette journée se terminera par l’illumination du village aux bougies.

Depuis 24 ans, la Poterie d’Albret organise le Village des Crèches à Castelmoron-d’Albret. C’est l’occasion de découvrir le plus petit village de France dans une ambiance festive et d’admirer la belle collection de crèches du monde des potiers Cécile et Christophe Atkin ainsi que leurs créations de nativité. A cette occasion les habitants sont invités à participer en plaçant des crèches derrière leurs fenêtres.

Un marché de Noël aura lieu dans le cadre de cet événement le dimanche 18 décembre. Cette journée se terminera par l’illumination du village aux bougies.

Otem

Castelmoron-d’Albret

dernière mise à jour : 2022-11-26 par