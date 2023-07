Visite guidée de Castelmoron-d’Albret Castelmoron-d’Albret, 14 juillet 2023, Castelmoron-d'Albret.

Castelmoron-d’Albret,Gironde

Rendez-vous sous la halle de Castelmoron-d’Albret pour une visite guidée du plus petit village de France..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 17:30:00. EUR.

Castelmoron-d’Albret 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meet us under the covered market in Castelmoron-d’Albret for a guided tour of France’s smallest village.

Reúnase con nosotros bajo el mercado cubierto de Castelmoron-d’Albret para realizar una visita guiada por el pueblo más pequeño de Francia.

Treffen Sie sich in der Markthalle von Castelmoron-d’Albret zu einem geführten Rundgang durch das kleinste Dorf Frankreichs.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT de l’Entre-deux-Mers