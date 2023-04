Atelier » Fabriquer des encres végétales et peindre un arbre » La halle, 22 avril 2023, Castelmoron-d'Albret.

Dans le cadre de leur « Festival des Arbres 2023 », la Caucas’ri d’Albret invite les enfants de 5 à 10 ans à participer à un atelier gratuit pour apprendre les techniques de fabrication d’encres végétales et de la peinture sur arbre. L’atelier sera suivi pour les gourmands d’un petit goûter sur place..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 16:30:00. EUR.

La halle

Castelmoron-d’Albret 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of their « Festival of Trees 2023 », the Caucas’ri d’Albret invites children from 5 to 10 years old to participate in a free workshop to learn the techniques of making vegetable inks and painting on trees. The workshop will be followed by a small snack on the spot for the greedy ones.

En el marco de su « Festival des Arbres 2023 », el Caucas’ri d’Albret invita a los niños de 5 a 10 años a participar en un taller gratuito para aprender las técnicas de elaboración de tintas vegetales y pintura sobre árboles. El taller irá seguido de un pequeño refrigerio in situ para los más golosos.

Im Rahmen ihres « Festival des Arbres 2023 » lädt die Caucas’ri d’Albret Kinder zwischen 5 und 10 Jahren zu einem kostenlosen Workshop ein, in dem sie die Techniken der Herstellung von Pflanzentinte und der Baummalerei erlernen können. Auf den Workshop folgt für die Feinschmecker ein kleiner Snack vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT de l’Entre-deux-Mers