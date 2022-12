ULM EXPLORER’S CASTELMORON, 30 juillet 2022, Castelmoron-d'Albret.

1800€ par jeune pour 14 jours

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique ii;mi;vi;hi;pi

English Games Party 1h30 / jour

11-14 ans et 15-17 ans

« Lot-et-Garonne, un haut lieu du tourisme vert ! »

Le centre est situé dans un domaine arboré et verdoyant complètement clos étendu de 7 hectares en bordure du Lot.

A chacun ses défis pour des Sensations inédites !

Stage ULM de la théorie aux commandes pour découvrir l’ULM en Lot et Garonne sur le site le plus réputé d’Europe.

* Une infrastructure unique pour l’ULM…

* Une formation ULM sérieuse dans une ambiance club débouchant sur la délivrance du brevet ULM et une progression adaptée aux possibilités de chacun.

« De l’instructeur à l’élève …Prenez de la hauteur pour vibrer majestueusement aux commandes ! »

Disciplines sportives encadrées par des moniteurs Brevet d’Etat et accompagner des animateurs FTB, pour un été loisirs des débutants aux confirmés….sensations garanties !

* Sortie à la découverte des plus beaux sentiers de la vallée et l’occasion de se perfectionner au pilotage du VTT .

* Découverte de trois épreuves d’endurance enchaînées : natation, cyclisme et course à pied. Proposé sous forme « circuit-loisir », chronométrés.

* Bivouacs

* Baignades quotidiennes sur la plage aménagée du village.

* Embarcations nautiques : Kayak, Paddle .

* Terrains de sports et gymnases : Basket, Foot.

* Activités Nature : Pêche, Course d’orientation

* Ateliers Patrimoine et Rural : Écosystème-Énergies renouvelables-Village-Agriculture-Production locale-

* English Games Party : 1h30/jour de découverte d’anglais.

* Parcs d’attractions : Parc Aqualand- Structures Gonflables

Hébergement :

Le centre se situe à Castelmoron-sur-Lot, au centre du département du Lot-et-Garonne entre Villeneuve-sur-Lot et Marmande.

Ces locaux sont installés dans un cadre verdoyant et accueillant

Les repas sont établis sur place par le cuisinier avec des produits locaux.

La salle à manger est climatisée avec vue sur le parc.

La partie hébergement dispose de chambres de 4 à 6 lits dont douches et les toilettes dans le couloir.

Toutes les activités sportives sont pratiquées à 500m du centre sans oublier la plage du village surveillée par un MNS tous les après-midi.

Encadrement :

Equipe diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont : 1 Directeur BAFD-1 Adjoint pédagogique -1 Assistante sanitaire PSC1- 1 animateur(trice) BAFA ou stagiaire pour 8 enfants.

Toutes les activités sportives sont encadrés par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs FTB.

Tarif tout inclus :

Voyage A/R en TGV au départ de Paris – Hébergement – Activités mentionnées- Remise des diplômes – Restauration –Déplacements locaux-Encadrement – Assurances – Assistance rapatriement.



