Larçay Visite libre Castellum gallo-romain Larçay, 17 septembre 2023, Larçay. Visite libre Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Castellum gallo-romain Visite libre du castellum gallo-romain.

Fortification gallo-romaine construite au IIIe siècle, située sur le coteau qui offre une vue remarquable sur la plaine alluviale du Cher. Troisième monument antique d’Indre-et-Loire. Castellum gallo-romain Rue du Castellum, 37270 Larçay Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 86 00 http://www.ville-larcay.fr Le Castellum constitue le troisième monument gallo-romain d’Indre-et-Loire pour ses parties en élévation conservées. Le site fut construit dans la seconde partie du IIIe siècle. La base de l’une des tours a été reprise en habitation postérieurement. Accès par le quartier de Bellevue ou par le chemin en face de la rue du 8 mai 1945 pour les piétons. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

