Randonnée/jeu de pistes autour de Notre-Dame de la Garde Castellane, 1 janvier 2023, Marseille.

Une visite guidée originale et ludique qui se transforme lors de cette activité en véritable chasse au trésor. Grâce à un livret de jeu et d’énigmes, reconstituez le parcours caché de cette randonnée autour de la colline de Notre-Dame de la Garde..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31

Castellane

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Are you looking for an original way to discover Marseille and its hidden places on foot? This experience, accessible to all, offers you an unique and playful visit around Our Lady Of the Guard hill, combine with a treasure hunt.

Una original y divertida visita guiada que se convierte en una auténtica búsqueda del tesoro durante esta actividad. Gracias a un cuaderno de juegos y acertijos, podrá reconstruir el recorrido oculto de esta caminata alrededor de la colina de Notre-Dame de la Garde.

Eine originelle und spielerische Führung, die sich während dieser Aktivität in eine echte Schatzsuche verwandelt. Mithilfe eines Spiel- und Rätselhefts können Sie die verborgene Route dieser Wanderung rund um den Hügel Notre-Dame de la Garde rekonstruieren.

