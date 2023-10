Exposition « Graine de textile – Le chanvre, une culture oubliée ? » Maison Nature & Patrimoines, Place Marcel Sauvaire, 04120 Castellane (Alpes de Haute-Provence) Castellane, 15 avril 2023 10:00, Castellane.

créée avec l'association Petra Castellana

Cultivé depuis des millénaires pour sa fibre, transformé en chemises, draps ou cordes, le chanvre a été délaissé pendant un siècle avant de voir sa culture renaitre à la fin du XXe siècle.

Cette exposition met en valeur les qualités du chanvre et vous fait découvrir l’histoire, les utilisations anciennes et actuelles, des œuvres d’art contemporain et la botanique de cette plante injustement oubliée.

