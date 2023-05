Nuit des Musées – Concert, visites-flash et atelier participatif Maison Nature & Patrimoines, 13 mai 2023, Castellane.

La Maison Nature & Patrimoines vous propose des animations pour la Nuit des Musées !.

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. .

Maison Nature & Patrimoines Place Marcel Sauvaire

Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Maison Nature & Patrimoines proposes you animations for the Night of the Museums!

La Maison Nature & Patrimoines propone actividades para la Noche de los Museos

Das Maison Nature & Patrimoines bietet Ihnen Animationen für die Nacht der Museen!

Mise à jour le 2023-04-28 par Mairie de Castellane