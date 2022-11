Rando en faveur du Téléthon Parking Piscine Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Rando en faveur du Téléthon Parking Piscine, 1 décembre 2022 13:30, Casteljaloux. Jeudi 1 décembre, 13h30 Sur place 06 74 72 30 72

Rando pour le Téléthon Rando de l’Avance à Casteljaloux, invite le plus grand nombre de personnes à participer aux différentes randos, au profit du TELETHON. Jeudi 1er décembre – Rando classique 6,5 km ou 9 km – RDV Parking de la Piscine 13h30 Samedi 3 décembre – rando de 5 km – Départ parking de la Cardine – RDV 13h30 Participation demandée : minimum 2€ Renseignements : Jacqueline 06 74 72 30 72 ou randodelavance@gmx.fr Parking Piscine 47700 Casteljaloux 47700 Casteljaloux Lot-et-Garonne jeudi 1er décembre – 13h30 à 16h30

Détails Heure : 13:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Autres Lieu Parking Piscine Adresse 47700 Casteljaloux Ville Casteljaloux lieuville Parking Piscine Casteljaloux Departement Lot-et-Garonne

Parking Piscine Casteljaloux Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteljaloux/

Rando en faveur du Téléthon Parking Piscine 2022-12-01 was last modified: by Rando en faveur du Téléthon Parking Piscine Parking Piscine 1 décembre 2022 13:30 Parking Piscine Casteljaloux

Casteljaloux Lot-et-Garonne