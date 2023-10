Octobre rose Casteljaloux, 21 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Randonnées pédestres.

Rendez-vous devant l’école des musiques pour soutenir les actions afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

Départ à 9h pour les 8 kilomètres et 9h15 pour les 5 kilomètres

En partenariat avec les clubs de randonnées casteljalousains : Rando Castel & Rando de l’Avance et le Comité Féminin 47..

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Walking tours.

Meet in front of the music school to support breast cancer awareness campaigns.

Departure at 9 a.m. for the 8 km and 9.15 a.m. for the 5 km

In partnership with local hiking clubs: Rando Castel & Rando de l’Avance and Comité Féminin 47.

Paseos.

Reúnase frente a la escuela de música para apoyar las campañas de concienciación sobre el cáncer de mama.

Salida a las 9.00 h para la marcha de 8 km y a las 9.15 h para la de 5 km

En colaboración con los clubes locales de senderismo: Rando Castel & Rando de l’Avance y el Comité Féminin 47.

Wanderungen zu Fuß.

Treffpunkt vor der Musikschule zur Unterstützung von Aktionen, um auf die Brustkrebsvorsorge aufmerksam zu machen.

Start um 9 Uhr für die 8 Kilometer und 9.15 Uhr für die 5 Kilometer

In Partnerschaft mit den Wandervereinen von Casteljalous: Rando Castel & Rando de l’Avance und dem Comité Féminin 47.

