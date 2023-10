Semaine du goût Casteljaloux, 16 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Mardi 17 octobre

9h-15h : Marché / Déjeuner du goût.

Déambulation et animation musicale : Ginette Rebelle &

son accordéon

Salle La Bartère – Casteljaloux

19h30 : Apéro / Rencontre du goût.

Echange avec un représentant de l’Institut du Goût de

Nouvelle Aquitaine

20h30 : Film : Les délices de Tokyo.

Cinéma l’Odyssée – Casteljaloux

Samedi 21 octobre

10h30 : Concours de Gâteaux.

Remise des prix par un jury professionnel, animation par

Batuca’stel. Réservé aux enfants.

Office de Tourisme – Casteljaloux.

2023-10-16 fin : 2023-10-21 . .

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday, October 17th

9am-3pm: Market / Tasty lunch.

Strolling and musical entertainment: Ginette Rebelle & her

her accordion

Salle La Bartère – Casteljaloux

7:30pm: Aperitif / Taste Encounter.

Discussion with a representative of the Institut du Goût de

Nouvelle Aquitaine

8:30pm: Film: Les délices de Tokyo.

Cinéma l?Odyssée – Casteljaloux

Saturday, October 21st

10:30 am: Cake competition.

Prize-giving by a professional jury, entertainment by

Batuca?stel. Reserved for children.

Tourist Office – Casteljaloux

Martes 17 de octubre

9.00 a 15.00: Mercado / Comida sabrosa.

Animación musical: Ginette Rebelle & su

su acordeón

Sala La Bartère – Casteljaloux

19.30 h: Aperitivo / Encuentro de sabores.

Coloquio con un representante del Institut du Goût de

Nouvelle Aquitaine

20.30 h: Película: Las delicias de Tokio.

Cinéma l’Odyssée – Casteljaloux

Sábado 21 de octubre

10.30 h: Concurso de tartas.

Entrega de premios por un jurado profesional

Batuca?stel. Reservado a los niños.

Oficina de Turismo – Casteljaloux

Dienstag, 17. Oktober

9.00-15.00 Uhr: Markt / Mittagessen des Geschmacks.

Umzug und musikalische Unterhaltung: Ginette Rebelle &

sein Akkordeon

Saal La Bartère – Casteljaloux

19.30 Uhr: Aperitif / Treffen des Geschmacks.

Austausch mit einem Vertreter des Institut du Goût de

Nouvelle Aquitaine (Neue Aquitaine)

20.30 Uhr: Film: Die Köstlichkeiten von Tokio.

Kino l’Odyssée – Casteljaloux

Samstag, 21. Oktober

10.30 Uhr: Kuchenwettbewerb.

Preisverleihung durch eine Fachjury, Unterhaltung durch

Batuca?stel. Nur für Kinder zugänglich.

Fremdenverkehrsamt – Casteljaloux

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne