Marche bleue Casteljaloux, 7 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Marche bleue de 5 km.

À l’occasion de la semaine bleue afin de valoriser la place des aînés dans la vie sociale.

Départ devant le Centre d’animation de la Bartère..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



5 km Blue Walk.

To mark Blue Week and promote the role of seniors in social life.

Start in front of the Centre d’animation de la Bartère.

Marcha Azul de 5 km.

Con motivo de la Semana Azul y para promover el papel de las personas mayores en la sociedad.

Salida frente al Centro de Animación de la Bartère.

Blaue Wanderung von 5 km.

Anlässlich der Blauen Woche, um den Platz der Senioren im gesellschaftlichen Leben aufzuwerten.

Start vor dem Centre d’animation de la Bartère.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne